На следующей неделе повышение температуры почвы и таяние снега ухудшат условия для передвижения по всему Донбассу.

Российские оккупанты могут развивать наступление несмотря на ухудшение погодных условий в ближайшие полтора месяца.

Об этом говорится в свежем обзоре британской разведки. Авторы отметили, что погода продолжает играть важную роль в ходе войны в Украине. В последние дни условия перемещения по пересеченной местности на Донбассе практически не изменились, поскольку земля и замерзла, отметили в разведке.

Но, по прогнозам, на следующей неделе повышение температуры почвы и таяние снега ухудшат условия передвижения по всему Донбассу. По оценке британской разведки, условия передвижения по пересеченной местности будут самыми худшими в середине и конце марта, когда будет много грязи.

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"Командиры с обеих сторон, скорее всего, постараются избегать планирования крупных наступательных операций в это время. Однако политические или оперативные решения могут преобладать над этими опасениями, как это показала РФ, начав вторжение в Украину в конце февраля 2022 года", – говорится в обзоре.

Новое наступление оккупантов

В Главном управлении разведки Минобороны считают, что российские войска пойдут в наступление на трех направлениях: Донецкая, Луганская и Запорожская области.

По данным Financial Times, украинским властям передали информацию о новом наступлении РФ. При этом вероятным направлением атаки аналитики называют западную часть Луганской области в районе Кременной и Лимана.

Институт изучения войны отметил, что российские оккупанты спешат начать новое масштабное наступление, чтобы успеть до поступления нового оружия ВСУ.

7 февраля в британской разведке отметили, что маловероятно, что армия РФ способна нарастить силы для значительного воздействия на ход войны в Украине в течение ближайших недель.

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