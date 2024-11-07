В то же время эксперт отмечает, что Россия усилила защиту объектов, которые находятся недалеко от границы с Украиной.

Последствия удара украинских БПЛА по Каспию в Дагестане вряд ли могут быть масштабными. Такое мнение в эфире "Радио NV" высказал военный аналитик Михаил Жирохов.

"Давайте будем реалистами. Скорее всего эти победные реляции - они очень далеки от реальности. Поскольку наши ударные БпЛА несут ограниченную боевую часть. И поэтому поражение 2-3-4 кораблей - оно вызывает определенные сомнения. По меньшей мере один корабль точно поражен. Но поражен не до той ситуации, что он потоплен, выгорел или вышел из строя. Это определенным образом предупреждение", - сказал Жирохов.

Он также добавил, что сейчас и эффективность украинских дронов во время подобных ударов является "достаточно малой". В частности, по словам эксперта, из трех привлеченных БпЛА только один удачно попал в цель. Эксперт также объяснил, почему Украина активизировала удары в дальние тылы врага:

"По мере того, как россияне усиливают ПВО на приграничных территориях, мы вынуждены находить цели, которые мало прикрыты системами ПВО. Российская ПВО своими корнями входит в советскую, которая была достаточно мощной. И они постепенно и НПЗ, склады. И поразить их нашими дронами в настоящее время очень трудно. И чем дальше от линии фронта, тем ПВО у них менее масштабная. Поэтому такие поражения дальние - я думаю, мы увидим следующие недели еще несколько случаев. Есть объекты, которые совсем не прикрыты ПВО".

Удар по Каспию: что известно

Накануне стало известно, что украинские БпЛА ударили по Дагестану в районе Каспия. Целью предварительно мог быть главный пункт базирования Каспийской флотилии Военно-морского флота России.

По данным Forbes, в результате атаки украинских БпЛА по Каспийскому морю, были повреждены три корабля РФ. Среди них два фрегата класса "Гепард" - крупнейшие корабли флота, а также меньший корвет "Буян".

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