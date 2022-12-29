По разрушениям и пострадавшим в Харькове информация уточняется.

В четверг, 29 декабря, Россия во второй раз за день атакует Харьков. В городе была объявлена воздушная тревога, после чего раздались взрывы.

Информацию о том, что город под прицелом россиян, подтвердил мэр Игорь Терехов. По его словам, теперь оккупанты бью по инфраструктуре в Индустриальном районе.

"Снова бьют по Харькову. Теперь под ударом инфраструктура в Индустриальном районе. По разрушениям и пострадавшим информация уточняется", — говорится в его сообщении.

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Обновлено 15:15. Как сообщил глава Харьковской ОВА Синегубов, в области зафиксированы прилеты вражеских ракет. Все были нацелены на объекты критической инфраструктуры.

"По предварительной информации, в результате ударов оккупантов, к сожалению, погиб 50-летний мужчина, еще двое получили ранения", — написал он.

Россия атаковала Харьков утром 29 декабря 2022 года

В четверг, 29 декабря, Россия с самого утра атаковала Харьков. В городе была слышна серия взрывов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Харьков и Харьковская область под ударами вражеских ракет. Были зафиксированы прилеты 4 ракет, предположительно С-300, в Немышлянском и Основянском районах.

"Под прицелом - критическая инфраструктура. На месте работают спасатели. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - писал глава Харьковской ОВА.

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