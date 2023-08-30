Теперь пресс-службы каждой группировки войск РФ копируют общую сводку, а не дают отдельные отчеты, как делали это раньше.

Минобороны России возвращается к более сдержанному освещению своей войны против Украины и пытается подвергать цензуре жалобы с линии фронта и сообщения о контрнаступлении ВСУ.

Как сообщили американские аналитики ISW, ведомство недавно изменило стиль своих ежедневных репортажей, чтобы уменьшить ежедневный объем информации о войне.

Так, Ранее Минобороны РФ выпускало ежедневный ситуационный отчет, который отличался от отдельных сводок пресс-служб каждой российской группировки войск. С 29 августа представители каждой группировки войск РФ вместо собственных оригинальных сводок опубликовали скопированный текст общей ежедневной ситуационной сводки.

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Отмечается, что МО РФ на протяжении всей войны последовательно пыталось ввести информационную политику, которая бы обеспечивала ограниченную информацию о линиях фронта. Если нынешняя тенденция сохранится, то изменения в репортажах Минобороны России продемонстрируют более широкие усилия оккупантов по цензуре российских репортажей о войне.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, Силы обороны Украины сдерживают наступление российских захватчиков на нескольких направлениях линии фронта. Войска РФ вели безуспешные наступательные действия на Лиманском, Бахмутском направлениях.

ВСУ продвигаются вперед на Таврическом направлении и наносят ощутимые потери российским оккупантам.

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