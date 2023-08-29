Главнокомандующий ВСУ похвастался действиями наших операторов дронов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал инсайд с поля боя на одном из самых горячих направлений фронта в Украине. Ранее украинского военачальника оригинально поздравили с юбилеем пилоты ВСУ.

Так, Залужный опубликовал новое видео "дронового" боя: в кадре наш БПЛА добрался до российской самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" и устроил "бавовну".

Как отметил главнокомандующий ВСУ, за "ювелирное" управление дроном ответственны бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Залужный дал жесткое обещание относительно войны оккупантам

Напомним, ранее Валерий Залужный объяснил, в чем заключается концепция "победы" Украины в войне с РФ и дал жестокое обещание: вернуть временно оккупированный Крым украинцам.

Он подчеркнул, что осуществит эту цель, как только будет иметь соответствующую возможность, наалевав на все возможные "но".

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