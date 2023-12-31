Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги.

В воскресенье, 31 декабря, российские захватнические войска в очередной раз атакуют Украину. В Командовании Воздушных сил Вооруженных сил сообщили о ракете в Кировоградской области северо-западным курсом.

Как известно, сейчас на всей территории Украины объявлена ракетная опасность из-за взлета нескольких российских МиГ-31К с аэродрома Моздок. Это уже вторая масштабная тревога за сегодня.

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Обновлено в 14:15: Воздушные силы объявили об отбое угрозы по МиГ-31К. В то же время активность тактической авиации РФ на юге и востоке остается, существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Обновлено в 14:00: В Днепропетровской ОВА сообщили, что россияне обстреляли Никополь. В результате атаки двое мужчин и женщина получили ранения. Также повреждена аптека, офисное здание, два микроавтобуса и два легковых автомобиля.

Обновлено в 13:50: В Кропивницком снова слышали взрывы, пишет Общественное.

Обновлено в 13:48: Военные фиксируют значительную активность российской тактической авиации на юге и востоке, угроза применения авиационных средств поражения остается.

Обновлено в 13:45: Воздушные силы зафиксировали новые пуски ракет с воздуха, сообщается о ракете на Кропивницкий.

Обновлено в 13:40: Общественное сообщило о взрывах в Кропивницком и Кривом Роге.

По данным Киевской городской военной администрации, был зафиксирован пуск сверхзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал" с борта МиГ-31К.

Обновлено в 13:30: Военные зафиксировали ракету в Кировоградской области и призвали жителей Кропивницкого пройти в укрытие.

Российские удары по Украине: последние новости

Напомним, что этой ночью украинские города снова оказались под ударом ударных дронов оккупантов. Известно, что они запустили 49 БПЛА из оккупированного Крыма, Приморско-Ахтарска и Курской области. Украинская ПВО сбила 21 из них.

В Воздушных силах отметили, что большинство дронов захватчики направили по передней линии обороны, а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей.

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