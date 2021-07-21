Украинская делегация и ОБСЕ не выявили желания ехать в Минск на переговоры, которые проводятся в формате видеоконференций.

Представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов предложил провести следующие переговоры ТКГ в Минске.

Об этом представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш сообщил в социальной сети Facebook.

"Грызлов "неожиданно" предложил провести следующее заседание ТКГ, уже в очном режиме, в Минске… Странное предложение на фоне лидерства РФ в Европе по количеству заражений коронавирусом. А Минск с Москвой сейчас так тесно переплелись, что можно только представить количество новых и старых российских штаммов этой заразы в Беларуси… Конечно, мы не готовы рисковать своим здоровьем. Как, кстати, не воспылали таким желанием и представители ОБСЕ", - написал Гармаш.

Также он отметил, что следующее заседание ТКГ 26 августа проведет уже новый спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ в Украине, гражданин Финляндии Микко Киннунен. "Сегодня посол Хайди Грау попрощалась с участниками консультаций и представила своего сменщика, который приступит к исполнению обязанностей с 1 августа", - сообщил Гармаш.

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По его словам, сегодня на заседании ТКГ было объявлено, что уже утвержден список группы экспертов, которая с сентября может начать работу по вопросу затопления шахт на оккупированной территории Донбасса.

"Политическая подгруппа по-прежнему заблокирована. На предложение украинской делегации, до решения процедурных вопросов, продолжить работу путем предоставления письменных ответов на вопросы модератора подгруппы, представитель России Грызлов ответил отказом", - рассказал Гармаш.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что местом проведения переговоров по Донбассу должна быть нейтральная и демократическая страна, к примеру, Польша. О невозможности проведения встреч в Беларуси также неоднократно говорили в отечественном МИД.

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Автор: Виталий Саенко