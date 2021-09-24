В Командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что Россия подвергает опасности собственных военных летчиков.

Россия осуществила провокацию во время проведения военных учений украинскими бойцами в Черном море.

Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря, самолеты - разведчики российской федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушивших порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений", - говорится в сообщении.

В Командовании уточнили, что самолеты РФ пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты.

"Российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности собственных военных летчиков", - отметили в ВСУ.

Как сообщал УНИАН, на днях вооруженные силы Украины провели тренировку и отработали применение системы "Ураган" на границе с временно оккупированным Крымом. Огневое поражение наносилось по пехоте и бронетехнике условного противника, которые находятся на расстоянии более 30 километров.

Автор: Юрий Годован