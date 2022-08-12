Авиационная группировка врага сосредотачивает основные усилия на Донецком направлении.

Российские оккупанты усиливают охрану участка границы с Украиной в Брянской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Продолжаются демонстрационные действия с целью сковывания наших подразделений. Отмечается проведение дополнительных мероприятий по усилению охраны участка украинско-российской границы в Брянской области", - говорится в сообщении.

Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины. Авиационная группировка врага поддерживает действия наземных группировок со сосредоточением основных усилий на Донецком направлении.

Напомним, в Генштабе сообщили, что российские войска наступают в направлении Горловка – Зайцево, они частично преуспевают.

Бахмутское направление остается одним из самых тяжелых участков фронта: враг бьет из танков, артиллерии и авиации.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Водяного, Александрополя, Авдеевки и Песков. Противник нанес авиационные удары у Марьинки и Водяного.

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