Людей призывают не игнорировать тревогу.

В Киеве, Киевской, Черниговской и Житомирской областях объявлена воздушная тревога. В Киевской областной военной администрации предупредили о возможной атаке дронами-камикадзе.

"Киевщина! Угроза атаки вражеских дронов. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога". Берегите себя и близких!" – говорится в сообщении КОВА.

Не игнорировать воздушную тревогу там, где она объявлена, также призывает глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Обновлено 01:05: Ермак сообщил о работе ПВО. Аналогичное заявление было сделано Киевской ОВА.

"В Киевской области работает ПВО! Соблюдайте информационную тишину. Ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств противовоздушной обороны", – подчеркнули в ОВА.

Обновлено 01:54: Тревогу также объявили в Винницкой области.

В то же время в Киевской ОВА уточнили, что угроза в пристоличном регионе сохраняется, силы ПВО работают по целям.

Атаки дронами по Украине

Вечером 19 апреля россияне запустили по Украине 11 иранских дронов-камикадзе типа Shahed 136/131. По состоянию на 00:20 20 апреля украинские защитники смогли сбить 10 из них.

Незадолго до этого сообщалось об уничтожении вражеских беспилотников в небе над Днепром. По словам главы ОП Андрея Ермака, там сработала ПВО.

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