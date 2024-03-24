ВСУ отработали по десяткам барражирующих снарядов.

Российская армия атаковала юго-восточные регионы Украины двумя волнами ударных дронов, есть попадание в портовую инфраструктуру Подунавья.

"Этой ночью враг продолжил дроновый террор юго-восточных регионов. Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась почти всю ночь", - говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.

По словам военных, агрессор вернулся к террору Подунавья.

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"Попаданием нанесены повреждения припортовой инфраструктуре", - говорят там.

К счастью, люди не пострадали.

Говорится, что ночью враг двумя волнами направил ударные дроны, пытаясь атаковать широкой полосой - от юга Одесской области до Днепропетровщины. В целом в этой операционной зоне украинским защитникам удалось результативно отработать по 22 барражирующим снарядам: 15 сбито на Днепропетровщине, по 3 - в Одесской и Николаевской областях, один - на Херсонщине.

В Днепропетровской области враг пытался атаковать объекты энергетики. Из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач. Обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект в Никопольском районе. Сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Россия 24 марта пошла на очередной массированный удар

Напомним, в ночь на 24 марта российская армия осуществила массированный ракетно-дроновой удар по Украине. По данным Командования Воздушных сил, Украина атакована 29-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков Энгельс, РФ) и 28-ю ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков Приморско-Ахтарск, РФ, мыс Чауда, Крым).

В результате противовоздушного боя уничтожено 43 воздушные цели: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БпЛА Shahed-136/131 в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.

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