В Воздушных силах призывают реагировать на сигналы тревоги.

Российские оккупационные войска подняли в небо стратегическую авиацию. Речь идет о самолетах Ту-95МС, которые враг использует во время массированных ракетных ударов по Украине.

О взлете вражеских бомбардировщиков сообщили в Воздушных силах. Около 01:40 военные писали о взлете 4 Ту-95МС с аэродрома "Оленья", который расположен в Мурманской области РФ. Они совершали полет в юго-восточном направлении.

Однако уже в 01:44 в ВС ВСУ уточнили, что в небе находится 14 вражеских бортов. Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Автор телеграм-канала "Николаевский Ванек" отмечал, что в районе Энгельса вражеские самолеты будут скорее всего в 02:50 – 03:30.

"Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 03:40 – 04:30. В районе Каспийского Моря они будут скорее всего в 03:50 – 04:30. Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:50 – 05:40", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что это время является "очень приблизительным".

Атаки РФ по Украине

Во время массированных ракетных ударов по Украине РФ использует, в частности, самолеты Ту-95МС. Эти борта запускали ракеты во время атак 21 и 22 марта.

Стоит отметить, что в результате одной из крупнейших атак по украинской энергетической инфраструктуре, которая имела место 22 марта, была повреждена Днепровская ГЭС в Запорожской области. Кроме того, серьезно пострадала Харьковская область. Там до сих пор полностью не восстановили электроснабжение. Всего в тот день Россия выпустила по Украине 151 цель.

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