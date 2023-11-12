По сообщениям местных властей, к счастью, обошлось без жертв.

Вечером воскресенья, 12 ноября, российские захватчики ударили по гражданской инфраструктуре Харькова.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, под ударом оказался Шевченковский район Харькова.

"Под ударом был, в частности, Шевченковский район города. Гражданский объект. Призываю всех харьковчан во время воздушной тревоги быть осторожными", - сообщил Терехов.

Перед этим воздушные силы предупредили об опасности применения баллистического вооружения для атаки на Харьковскую область. Затем тревогу объявили в ряде других областей. По состоянию на сейчас угроза миновала везде, кроме Донецкой области.

Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

"Предварительно - без пострадавших. Профильные службы работают на месте попадания", - говорится в сообщении.

Война в Украине - новости с Харьковщины

Напомним, что российские захватчики поставили за цель вновь захватить Купянск в Харьковской области. Генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что стратегических успехов на Купянском направлении враг не имеет.

Сырский подчеркнул, что Силы обороны дают достойный отпор российским оккупантам, срывают их попытки продвигаться вперед.

В начале ноября российские оккупационные войска атаковали Украину дронами. В Харькове были слышны взрывы, сообщается о "прилетах" в одном из районов города.

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