На месте "прилета" в Харькове возник пожар, его локализуют спасатели, сообщил городской голова.

Российские оккупационные войска атакуют Украину дронами. В Харькове были слышны взрывы, сообщается о "прилетах" в одном из районов города.

"Враг бьет по Харькову. Есть "прилеты" в одном из районов города по гражданским объектам. Там пожар, который локализуют наши спасатели. О пострадавших информация уточняется", – написал городской голова Харькова Игорь Терехов.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что попадание по гражданской инфраструктуре есть не только в областном центре, но и в одном из населенных пунктов области.

Видео дня

"Оккупанты наносят удары дронами-камикадзе. Зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре в Харькове и населенном пункте Харьковского района, возник пожар. На эту минуту информации о пострадавших не поступало. Не игнорируйте сигналов воздушной тревоги – пребывайте в укрытиях!" – призвал Синегубов.

Отметим, что уже несколько часов Украина находится под массированной атакой дронами со стороны российских оккупационных войск. Ударные БпЛА движутся в западном направлении. По состоянию на 01:22 карта тревог выглядит так:

Война в Украине: новости, которые стоит знать

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия накапливает вооружение для ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры в зимний период. Он подчеркнул, что "и государство, и компании, которые несут за это ответственность", делают все для того, чтобы подготовиться к этим атакам.

Тем временем в Генштабе сообщают, что в течение суток на фронте произошло 38 боевых столкновений. Россияне пытались наступать Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Марьинском и Запорожском направлениях. Благодаря усилиям украинских войск, враг успеха не имел.

Вас также могут заинтересовать новости: