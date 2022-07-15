Российские оккупанты постоянно бьют по позициям украинских военных.

Бои вблизи Бахмута становятся все более ожесточенными. Враг рвется в Соледар и соседний Северск.

Об этом сообщает ТСН.

Российские оккупанты бьют по позициям украинских военных на ближайших высотах. Бойцы, которые стоят чуть дальше, помочь ничем не могут и надеются, что их побратимы успели окопаться.

Военные обустраивают боевые позиции и "зоны отдыха". Позже им завезут бревна и они займутся блиндажами. Большинство из них прошли тяжелые бои – они отходили из Золотого.

У них сердце обливаются кровью, когда смотрят на выжженное пшеничное поле. Там уничтожены десятки гектаров пшеницы, а те, которые еще не сгорели, никто убирать не будет.

Наши воины верят, что смогут отбить украинскую землю у россиян.

Как ранее сообщал УНИАН, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ могут пойти в контрнаступление и освободить захваченные территории при наличии необходимого количества вооружения. Чтобы помешать такому развитию событий, в Кремле попытаются аннексировать Луганскую и Донецкую области и объявить полную мобилизацию в РФ.

По его словам, Путин имеет несколько целей на Донбассе и будет отправлять резервы на основные направления, в частности Славянск и Бахмут.

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