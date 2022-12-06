Отмечается, что минимум 12 ракет типа "Калибр" снаряжены и готовы к применению российскими оккупантами против Украины.

В Черном море на дежурстве находится 15 российских кораблей, угроза повторных атак по территории Украины сохраняется.

Об этом сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"На дежурстве оставлены 1 надводный и 1 подводный ракетоносители, это минимум 12 ракет типа "Калибр" снаряжены и готовы к применению", - отметила она.

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Российская ракетная атака по Украине

Накануне, 5 декабря, российские оккупанты запустили по территории Украины 22 крылатые ракеты типа "Калибр" с кораблей Черноморского флота. Также из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крыльями ракетами Х-22, а также истребители Су-35 – шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П. Большинство российских ракет сбили украинские силы ПВО.

Как сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, 6 декабря Россия может нанести новый ракетный удар. Украинцев призвали постоянно помнить о ракетной угрозе со стороны РФ и не паниковать, а подготовиться к этому и верить в ВСУ.

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