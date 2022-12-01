По словам Резникова, с их помощью можно продолжать уничтожать вражеский флот.

Украина должна обезопасить население от ракетных ударов и обеспечить дальнейший вывоз зерна. Для этого необходимо продолжать уничтожать вражеские корабли. Вот почему Вооруженным силам необходим флот морских дронов.

Такое заявление на свежем брифинге сделал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, после полномасштабного вторжения России морские акватории государства были заблокирован. В результате экспорт зерна стал невозможен.

Затем ВСУ уничтожили флагман Черноморского флота "Москва". Крейсер потопили двумя противокорабельными ракетами "Нептун". Уничтожение корабля позволило освободить остров Змеиный и начать вывоз зерновых. А когда Украина получила ракеты "Гарпун" от партнеров, РФ отступила еще дальше от береговой линии.

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"Поэтому сегодня они (оккупанты, — УНИАН) используют надводные и подводные носители для запуска по Украине "Калибров" и других ракет надводного базирования. Поэтому гуманитарная задача - продолжить вывозить зерно в мир, защищать наши гражданские объекты путем продолжения кампании по отправке российского флота ко дну... Именно для этой цели нам нужны надводные и подводные дроны", - подытожил Резников.

Морские дроны для Украины

В первой половине ноября президент Украины Владимир Зеленский инициировал сбор средств на морские беспилотники. Планировалось получить 1 миллиард гривен для приобретения сотни дронов.

Спустя два дня после начала краудфандинговой кампании удалось приобрести первый БПЛА. Его назвали в честь освобожденного Херсона.

Граждане Литвы 24 ноября завершили масштабный сбор средств на приобретение трех морских дронов. Они получили имена Peace Дец, Peace Да и Peace Дюк. Всего литовцы пожертвовали $750 тысяч.

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