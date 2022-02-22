21 февраля Путин признал своих марионеток – "ЛДНР".

Россияне смогут строить военные базы на оккупированной части украинского Донбасса.

Об этом говорится в документах, которые были подписаны Путиным и его марионетками Пушилиным и Пасечником, пишет Reuters.

"Стороны" подписали отдельные соглашения о военном сотрудничестве и признании границ друг друга.

Российские наемники претендуют на обе области, в том числе и территории, подконтрольные Киеву. Журналисты пишут, что марионетки Кремля могут обратиться к высшему руководству с просьбой восстановить контроль над этими районами.

В договорах с 31 пункта также говорится, что Россия и ее "республики" будут работать над "интеграцией" своих экономик.

Десятилетние договоры автоматически продлеваются на каждые последующие 5 лет, если одна из сторон не сообщит о выходе.

Как писал УНИАН, в Госдуме сперва заявили о признании "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей. Однако вскоре опровергли свои же слова.

Признание Путиным "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Журналисты заметили колонны тяжелой техники, двигавшиеся по дорогам оккупированных городов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическом выходе из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

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