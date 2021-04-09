Оккупанты на временно оккупированных территориях распространяли слухи о якобы планах эвакуировать пожилых людей, женщин и несовершеннолетних в Ростовскую область.

В Главном управлении разведки Министерства обороны отмечают, что Россия намеренно провоцировала обострение обстановки на Донбассе с целью определения реакции Украины и ее партнеров.

Об этом говорится в размещенном на сайте Министерства обороны сводке пресс-службы МОУ об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил.

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"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия наращивает гибридную агрессию против Украины, комбинируя силовые и пропагандистские формы и методы для реализации своих захватнических целей", - говорится в сообщении.

В частности, на этой неделе агрессором интенсивно распространялись видеоматериалы о движении российских эшелонов с военной техникой в ​​сторону границы с Украиной, демонстрировались полеты российских боевых вертолетов и самолетов, и их готовность к немедленному применению.

"Вместе с тем, российские оккупационные администрации настойчиво "рекомендовали" жителям временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях держать все документы при себе на случай стремительного обострения ситуации по вине Украины. Кроме того, распространялись слухи о якобы планировании эвакуации пожилых людей, женщин и несовершеннолетних детей на территорию Ростовской области (РФ)", - сообщили в разведке.

Отмечается, что таким образом Россия "специально провоцировала обострение региональной обстановки с целью определения реакции Украины и ее партнеров для оценки готовности совместно противостоять российской вооруженной агрессии".

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Автор: Татьяна Поляковская