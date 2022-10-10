В первую волну 79-80% вражеских ракет сбивается.

Сегодня Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине в два этапа.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан на канале Натальи Мосейчук.

Новоназначенный командующий, по мнению Свитана, "постарается закошмарить Украину ракетами и авиацией".

"Сразу же в этот день, когда его назначили, мы увидели массированный удар по Запорожью. Это была проба пера. Они отработали по Запорожью, еще раз просчитали алгоритм нашей работы ПВО", - объяснил эксперт.

Российские ракеты летят в два этапа.

"Сначала идет массированный удар "куда попало". Почему именно гражданские объекты попали. Первая волна идет для того, чтобы выбить все ракеты ПВО, чтобы выстрелять на первой волне все, что у нас есть в пусковых установках", - отметил Свитан.

В первую волну 79-80% ракет сбивается, добавил он.

"Второй волной накрываются уже объекты инфраструктуры. Те настоящие объекты, по которым реально идет удар. Это либо объект инфраструктуры, либо военный объект. Уже во вторую волну сбивать нечем, потому что выстреляно в первой волне", - высказался эксперт.

Массированный удар по Украине - что известно

Сегодня утром, 10 октября, Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Погибли по меньшей мере 10 граждан, еще около 60 получили ранения, отчитались в Нацполиции.

Российский президент Владимир Путин подтвердил, что удары нанесли в ответ на якобы "теракт" на Крымском мосту: "В случае продолжения попыток на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть в этом никаких сомнений".

В то же время в украинской разведке подчеркнули, что массированный ракетный удар российские власти готовили еще с начала октября.

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