Россия повышает ставки, зная, что для украинского общества этот вопрос чрезвычайно чувствителен, отметила журналистка.

Заявление России о гибели 40 военнопленных свидетельствует о повышении ставок перед возможными переговорами.

Об этом в Facebook написала журналистка, менеджер проектов в Украинской Хельсинской группе Ольга Решитилова.

Она обратила внимание, что вчера в соцсетях появилось видео отрезания гениталий российскими палачами украинского военнопленного.

Сегодня пророссийские боевики заявили о гибели 40 украинских военнопленных в Еленовской колонии на территории Донецкой области, оккупированной Россией.

"Обычно Россия качает тему пленных перед важными событиями на фронте или переговорами. Вспомните все эти парады, например. Таким образом, она повышает ставки, зная, что для украинского общества этот вопрос чрезвычайно чувствителен. Я не знаю, что здесь сделать и как противостоять", - написала она.

Как писал УНИАН, сегодня утром кремлевские пропагандисты заявили о гибели 40 украинских военнопленных, находившихся в бараках Еленовской колонии. По словам оккупантов, среди убитых есть "азовцы".

Никаких подтверждений, в том числе фото- и видеодоказательств, удара по колонии пропагандисты не предоставили.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжили медленное наступление на Донбассе.

За последние сутки ВСУ отбили штурм врага в направлении Вершины и Семигорья и нанесли потери россиянам в районе Водяного, Песков и Авдеевки.

На Краматорском направлении активных действий со стороны врага не отмечалось.

Противник пытается вести наступательные действия в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.

В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

По данным Института изучения войны, российская группировка в Донецкой области, вероятно, пытается извлечь выгоду из недавних незначительных успехов на юго-востоке от Бахмута продолжая попытки продвижения в этом районе. Однако возможность взятия Бахмута при этом эксперты считают маловероятной.

По мнению экспертов, РФ сейчас сможет выдержать только две наступательные операции на Донбассе.

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