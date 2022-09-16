Пока нет подробностей того, куда именно были нанесены удары и есть ли пострадавшие.

Днем 16 сентября 2022 года Российская Федерация вновь нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

"Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул в своем Телеграмм-канале.

В 12:51 была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской области. Затем в местных пабликах начала появляться информация о звуках взрывов в Кривом Роге. В 13.21 дали отбой воздушной тревоги.

Видео дня

Местные Телеграмм-каналы уже опубликовали видео момента "прилета" в Кривом Роге:

Россия атакует ракетами Кривой Рог

14 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.

Враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города, в частности по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры. Из-за удара началось поднятие уровня воды в г. Ингулец, из-за чего ночью происходила эвакуация людей в двух районах города.

15 сентября Вилкул сообщил, что российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По его словам, на этот раз враг попал ракетой в промышленное предприятие, там есть "серьезные разрушения".

Во время новой воздушной тревоги уже около 17:00 в тот же день Вилкул сообщил, что российские оккупанты снова нанесли удары по территории в районе гидротехнических сооружений.

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