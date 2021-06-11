Из 90 человек Служба безопасности установила личности только 16, сказал он.

В списках на обмен с боевиками находится более 90 человек. Это военнослужащие и сотрудники спецслужб, попавшие в плен во время выполнения боевых задач.

Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире ток-шоу "Право на владу".

Списки формируются 19 числа каждого месяца, начиная с июля 2020 года.

"Но с этими списками есть одна интересная вещь: они (боевики — ред.) подают практически 90 человек, а реально Служба безопасности установила 16. Они подают фейковых людей, лиц, которых не существует. Они крутят эту волынку, потому что русские приучены торговать головами. Чечня научила, затем Сирия добавила. 16 человек из 90. Наши подтверждены все, их — 16. Это длинная история. И почему не идет обмен - потому что эту историю направляют на прямые переговоры "ЛНР" с "ДНР", - сказал Арестович.

Ведущая Наталья Мосейчук добавила, что согласно информации "Слово и дело", в Донецкой и Луганской областях незаконно задержаны 285 человек, 256 считаются пропавшими без вести.

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Автор: Людмила Жерновская