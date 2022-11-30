Русские войска обустроили оборону в Херсонской области и подготовились к боям зимой.

Россия планирует несколько "довольно крупных воздушных атак" по Украине, рассказал в эфире Sky News аналитик Королевского института оборонных исследований (RUSI) Майкл Кларк.

Кларк отметил воздушную активность на российских аэродромах в последние дни, о чем уже пишут в соцсетях и что подтверждают спутниковые данные.

Также, по словам аналитика, русские войска обустроили оборону в Херсонской области и подготовились к боям зимой.

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Параллельно идут бои у Бахмута, где враг за счет больших потерь среди своих мобилизованных пытается двигаться вперед. Кларк добавил, что это единственный участок на линии фронта, где россияне, вероятно, добиваются минимальных успехов.

По данным украинской разведки, Россия в настоящее время готовится к новым ударам по Украине. 28 ноября в Воздушных силах ВСУ рассказали о высокой авиационной активности самолетов Российской Федерации на севере, юге и востоке.

По словам военного эксперта Олега Жданова, следущие пуски ракет по Украине Россия, вероятно, осуществит снова с аэродромов стратегической авиации у Каспийского моря.

Угроза нового массированного ракетного удара по Украине

Уже несколько дней подряд украинцев предупреждают о подготовке Россией к новому массированному удару. По словам экспертов Института изучения войны, Путин может увеличить количество ракет и атак на Украину, чтобы поддержать недавний темп ударов.

В результате последней такой атаки – 23 ноября – в очередной раз пострадала критическая инфраструктура. В украинских городах наблюдались проблемы со светом, водоснабжением и теплом.

На подготовку к новому удару такой мощности россиянам требуется от 7 до 14 дней, отметил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Утром, 29 ноября, в Киеве и ряде других городов и областей прозвучала воздушная тревога. В сети писали об активности вражеской авиации вблизи границы.

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