Сейчас наблюдается высокая авиационная активность самолетов Российской Федерации на севере, юге и востоке.
Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире информационного телемарафона.
"Авиационная активность сейчас высокая. Несколько десятков самолетов и на севере, и на востоке, и на юге, у каждого свои функции. Вероятно, с этим и связана сейчас воздушная тревога. Также она может быть связана с угрозой нанесения ударов", - сказал он.
Спикер отметил, что ракет С-300 у оккупантов достаточно и они применяют их, как террористическое оружие против мирного населения. Это также может быть связано с воздушной тревогой.
Также Игнат отметил, что РФ может нанести ракетные удары в любой момент.
"Поднять самолеты и направить их на нанесение ударов по Украине – на это нужно не так много времени. Поэтому нужно быть готовым к этому психологически", - подчеркнул он.
Война в Украине: ракетные удары РФ
Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты выпустили по Украине более 4 тыс. различных ракет.
За последние два месяца Россия осуществила семь массированных ракетных атак по Украине, сосредоточив усилия на энергетической инфраструктуре.
Ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предупредил, что с сегодняшнего дня украинцам надо быть готовыми к очередному массированному ракетному удару РФ. На подготовку таких атак россиянам обычно требуется от 7 до 14 дней.