В ВСУ подчеркнули, что ракет С-300 в оккупантов достаточно и они применяют их, как террористическое оружие против мирного населения.

Сейчас наблюдается высокая авиационная активность самолетов Российской Федерации на севере, юге и востоке.

Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Авиационная активность сейчас высокая. Несколько десятков самолетов и на севере, и на востоке, и на юге, у каждого свои функции. Вероятно, с этим и связана сейчас воздушная тревога. Также она может быть связана с угрозой нанесения ударов", - сказал он.

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Спикер отметил, что ракет С-300 у оккупантов достаточно и они применяют их, как террористическое оружие против мирного населения. Это также может быть связано с воздушной тревогой.

Также Игнат отметил, что РФ может нанести ракетные удары в любой момент.

"Поднять самолеты и направить их на нанесение ударов по Украине – на это нужно не так много времени. Поэтому нужно быть готовым к этому психологически", - подчеркнул он.

Война в Украине: ракетные удары РФ

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты выпустили по Украине более 4 тыс. различных ракет.

За последние два месяца Россия осуществила семь массированных ракетных атак по Украине, сосредоточив усилия на энергетической инфраструктуре.

Ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предупредил, что с сегодняшнего дня украинцам надо быть готовыми к очередному массированному ракетному удару РФ. На подготовку таких атак россиянам обычно требуется от 7 до 14 дней.

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