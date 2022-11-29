Больше всего военных беспокоят аэродромы россиян в Энгельсе, отметил эксперт.

На сегодня самая главная угроза исходит из района Каспиского моря, где размещены аэродромы стратегической авиации России.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов в эфире FREEDOM, больше всего военных беспокоят аэродромы россиян в Энгельсе.

"Нас сегодня больше беспокоят аэродромы Энгельс и Энгельс-2, там, где базируются тактические бомбордировщики типа Ту-96 МС – это основные носители крылатых ракет. Кстати, последние два или даже три массированных ударов осуществлялись именно этими бомбардировщиками. Они делают пуски ракет с акватории Каспийского моря", - объяснил Жданов.

Что касается "Кинжала" - это экспериментальная программа, добавил Жданов: "Самих "Кинжалов" изготовлено до десятка в металле. А самолетов, которые могут нести ракеты, всего четыре. Из них три – в Беларуси".

Тем не менее около 80% российских ракет сосредоточены в Энгельсе, уточнил эксперт.

Угроза нового массированного ракетного удара по Украине

Уже несколько дней подряд украинцев предупреждают о подготовке Россией к новому массированному удару. По словам экспертов Института изучения войны, Путин может увеличить количество ракет и атак на Украину, чтобы поддержать недавний темп ударов.

В результате последней такой атаки – 23 ноября – в очередной раз пострадала критическая инфраструктура. В украинских городах наблюдались проблемы со светом, водоснабжением и теплом.

На подготовку к новому удару такой мощности россиянам требуется от 7 до 14 дней, отметил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Утром, 29 ноября, в Киеве и ряде других городов и областей прозвучала воздушная тревога. В сети писали об активности вражеской авиации вблизи границы.

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