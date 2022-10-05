По информации полковника запаса ВСУ Романа Свитана, с военной базы солдат и технику перебросили во временно оккупированный город Сватово.

Россия переместила личный состав и технику с военной базы в городе Валуйки в Белгородской области.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что это произошло еще 1 октября, пишет Радио Свобода.

На снимках, сделанных еще 6 сентября, отображаются вражеские вертолеты, наземная военная техника и палатки.

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По информации полковника запаса ВСУ Романа Свитана, с военной базы солдат и технику перебросили во временно оккупированный город Сватово в Луганской области. Он отметил, что одной из причин для перемещения войск стали недавние взрывы в Валуйках, которые произошли 16 и 28 сентября.

"Это произошло после взрывов в районе Валуек. Были потери у русских, и было, очевидно, принято решение уйти в сторону. Часть военных и техники, по моим данным, ушла глубже в Россию, а большая часть – в сторону города Сватово, в Луганскую область", – добавил Свитан.

Ситуация на фронте

Ранее стало известно, что после поражения под Харьковом российские войска установили новую линию обороны по реке Оскол и Сватово Луганской области. Это один из немногих путей снабжения группировки сил РФ из Белгородской области на востоке Украины, которые враг до сих пор контролирует. В то же время западные аналитики сомневаются в способности россиян удерживать свои позиции.

Оккупанты накапливают технику и войска в Сватовском районе и считают дезертирами тех, кто отступил из Харьковской области.

18 сентября ВСУ форсировали реку Оскол на Харьковщине и взяли под контроль левый берег.

А 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг. Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от русских войск. Эти успехи ВСУ открыли путь к освобождению Донбасса.

Оккупанты, которые смогли сбежать из Лимана Донецкой области, сейчас строят укрепления в Кременной Луганской области.

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