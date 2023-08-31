В частности, российский "БУК" был уничтожен барражирующим боеприпасом, а "Солнцепек " - FPV дроном.

Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили российские зенитно-ракетный комплекс "БУК" и огнеметную систему "Солнцепек" на Купянском направлении.

"Вчера вечером в ходе выполнения боевого задания на Купянском направлении сводная тактическая группа специального назначения обнаружила и поразила баражирующим боеприпасом ЗРК "БУК" противника", - сообщил на брифинге в Military Media Center врио директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

Кроме того, по его словам, другое подразделение спецназначения на этом же направлении в ходе разведывательно-ударных действий обнаружило и с помощью FPV дрона поразило ТОС-1А "Солнцепек".

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Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны юга Украины обнародовали видео, на котором зафиксировано как они феерично уничтожили на Левобережье гаубицу российских захватчиков.

По состоянию на утро 31 августа Россия потеряла на войне против Украины 263 тыс. 020 человек, 4 тыс. 436 танков, 5 тыс. 507 артисистем 734 РСЗО и много чего еще.

В течение минувших суток российские оккупанты совершили попытки наступлений сразу на нескольких направлениях, однако потерпели неудачу. Всего за сутки произошло более 40 боевых столкновений.

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