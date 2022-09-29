Самолеты находятся на вооружении ВКС РФ.

Российские истребители Су-30 прибыли на беларуский аэродром "Барановичи". Эти самолеты находятся на вооружении ВКС РФ.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"Сегодня (29 сентября – УНИАН) в воздушное пространство Беларуси вошли три многоцелевых истребителя Су-30СМ ВКС РФ, которые совершили посадку на аэродроме "Барановичи", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что последние перелеты российских истребителей между РФ и Беларусью фиксировали еще в конце марта, когда самолеты покидали беларускую территорию. Оставшиеся на аэродромах "Барановичи" и "Лида" самолеты использовали для тренировки новых пилотов ВКС РФ.

Известно, что в октябре текущего года должна быть поставка второй партии истребителей Су-30СМ в Беларусь, но прибывшие истребители имеют регистрационными номерами RF-81772, RF-81760 и RF-81758 и находятся на вооружении ВКС РФ, а не с завода.

Роль Беларуси в войне в Украине - что известно

С первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину оккупанты использовали территорию Беларуси для наступления, а также для ударов по мирным украинским городам.

При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко постоянно говорито о том, что его армия не пойдет в наступление на Украину и оправдывает "необходимостью защитить страну от Запада" предоставление своей территории для армии РФ.

К приимеру, после того, как президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военных в запасе, появилась информация, что в Беларуси планируют разместить 20 тысяч мобилизованных из России.

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