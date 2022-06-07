Врага "перемалывали в промышленных масштабах", поэтому наступление на Донбасс двигалось не так быстро.

Российские оккупанты несли огромные потери на Донбассе с начала полномасштабного наступления. Силы обороны Украины почти полностью уничтожили там две элитные бригады оккупантов.

Об этом пишет "24 канал" со ссылкой на источники в разведке.

Наступление оккупантов на Донбассе было остановлено, ведь украинские воины "перемалывали врагов в промышленных масштабах". Потери оккупантов выглядят еще унизительнее из-за того, что они не двигались огромными колоннами, не имели проблем со снабжением и пользовались огневой поддержкой артиллерии и авиации.

За первый месяц войны РФ смогла захватить лишь Волноваху, которую оккупанты стерли с лица земли. На всех остальных направлениях захватчики несли невероятные потери и не могли продвинуться даже на несколько сотен метров.

По данным источника издания, в течение первых недель войны была уничтожена вместе с техникой полноценная БТГ из состава 20-й отдельной гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова бригады из Волгограда. Из 900 человек живыми остались лишь 60.

Именно на фоне катастрофических потерь именно на Донбассе впервые зафиксировали массовые отказы идти в бой. Оккупанты из 38 гвардейской мотострелковой Витебской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова бригады требовали возвращения в РФ уже после нескольких боевых столкновений с ВСУ.

Эту элитную бригаду разгромили почти полностью. Генералы решили выводить ее остатки на территорию РФ. После возвращения оккупанты массово написали рапорты на увольнение.

Ранее в Генштабе сообщили о новых потерях оккупантов. "Демилитаризация" армии РФ продолжается, враг потерял еще 110 военных. Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.06 ориентировочно составили около 31 360 человек.

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