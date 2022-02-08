Также ГУР МО сообщает о столкновениях местного населения временно оккупированных территорий с российскими наемниками.

РФ отправляет наемников на контрактную службу в ОРДЛО.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Оккупантам не удается обеспечить комплектование своих подразделений достаточным количеством новобранцев за счет населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Учитывая указанное, противник активизировал набор наемников через сеть вербовочных центров на территории РФ с направлением их для прохождения службы по контракту через неконтролируемые Украиной участки границы", - отметили в ведомстве.

Также ГУР сообщает о столкновениях местного населения временно оккупированных территорий с российскими наемниками.

"В то же время наблюдается обострение социальной обстановки в населенных пунктах временного пребывания российских наемников, что связано с нередкими столкновениями т. н. "добровольцев" с местным населением, в т. ч. с использованием оружия", - говорится в сообщении.

По данным Министерства обороны Украины, по состоянию на 3 февраля российские подразделения возле украинских границ насчитывают около 115 тысяч наземного компонента, учитывая территорию Беларуси, прилегающие районы РФ, включая временно оккупированные Донбасс и Крым.

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