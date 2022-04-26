С этой целью командование войск РФ идет на уменьшение состава российской группировки на территории Сирийской Арабской Республики.

Российские оккупанты хотят отправить на войну с Украиной участников боевых действий в Сирии и Чечне и курсантов из Ливии.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Состав оккупационной армии в ближайшее время могут пополнить слушатели Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург), которые проходят стажировку на территории Ливии. Командование академии принимает меры для возвращения слушателей на территории РФ и привлечения их к боевым действиям против Украины", - говорится в сообщении.

Также россияне ищут военнослужащих, которые могут согласиться принять участие в вооруженной агрессии на территории Украины.

"С этой целью даже идут на уменьшение состава российской группировки на территории Сирийской Арабской Республики. В последние дни в данной группировке проведены организационно-штатные изменения. Следовательно, в тактической группировке "Алеппо" было сокращено 200 должностей", - отметили в разведке.

При этом, ожидается, что после возвращения сокращенных военнослужащих, они сразу будут направлены в районы ведения боевых действий.

"В целом российское военное командование проявляет значительный интерес к военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях на территории Сирии и Чечни. Сейчас активно проводятся мероприятия по привлечению их в состав оккупационной армии", - сообщают в разведке.

Так, основные регионы, где проводятся мобилизационной кампании: Краснодарский край, Пермский край, Республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.

"Эти действия сопровождаются мощной пропагандисткой кампанией по "нацистского/карательного" режима в Украине. Также весомым остается материально-финансовый аспект, что в условиях ограничительных санкций США и стран запада является ощутимым для населения РФ. Подтверждается информация, что участников боевых действий на территории Украины дополнительно мотивируют возможностью улучшить свое материальное положение за счет "трофеев", - добавили в ГУР.

Как сообщал УНИАН, Россия пытается пополнить потери живой силы, обещая контрактникам заоблачные зарплаты и возможность мародерства.

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