Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, 5-ти этажный жилой дом, детский сад.

Российские оккупанты в субботу, 6 января, обстреляли два города в Харьковской области. В результате два человека получили ранения. Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, около 10:00 вооруженные силы РФ совершили минометный обстрел города Волчанск. Минно-взрывную травму получил местный житель. Также были повреждены жилые здания и территория предприятия.

Около 00:30 российские военные из РСЗО обстреляли город Купянск. Были повреждены здание школы и жилые дома. Получила ранение мирная жительница.

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"В течение ночи враг продолжил обстрелы города. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, 5-ти этажный жилой дом, детский сад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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Утром 6 декабря оккупанты нанесли авиаудары по Донецкой области. "Прилетело" по поселку Пивденное Торецкой общины. В результате ударов один человек погиб.

Ранее УНИАН сообщал, что оккупанты увеличили количество снайперов на Таврийском направлении.

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