Утром россияне совершили по поселку Пивничное два авиаудара, попали в жилую застройку.

Один человек погиб в результате авиаудара по поселку Пивничное Торецкой общины в Донецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Утром россияне совершили по поселку 2 авиаудара, попали в жилую застройку", - рассказал чиновник.

По его словам, сейчас на месте прилета работают полиция и парамедики.

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Россия не может установить преимущество в воздухе. Так, по информации разведки Великобритании, ВСУ сбили три российских боевых самолета Су-34 на юге тогда, когда тактическая авиация врага играла ключевую роль. Противник активно использовал истребители для атак на украинский плацдарм на левом берегу Днепра Херсонской области, впрочем после мощного удара по авиации РФ почти полностью прекратила пилотируемые операции на юге.

Также УНИАН сообщал, что оккупанты увеличили количество снайперов на Таврийском направлении. Как сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун, враг предположительно будет проводить контрснайперскую борьбу и пытаться уничтожать нашу живую силу.

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