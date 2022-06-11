Российские войска несут значительные потери и разворачивают дополнительный полевой госпиталь в населенном пункте Шебекино Белгородской области.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"Противник продолжает нести значительные потери. С целью организации медицинского обеспечения действий группировки российских войск на Слобожанском направлении, силами 442-го военного клинического госпиталя из города Санкт-Петербург дополнительно разворачивается полевой госпиталь в населенном пункте Шебекино Белгородской области", - говорится в сообщении.
Потери России в Украине
Напомним, общие боевые потери противника с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ составляют 32 тысячи 50 человек, сообщает Генштаб ВСУ.
Украинские бойцы также уничтожили:
- танков ‒ 1419,
- боевых бронированных машин – 3466,
- артиллерийских систем – 712,
- РСЗО - 222,
- средств ПВО – 97,
- самолетов – 212,
- вертолетов – 178.