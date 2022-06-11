Госпиталь строят в населенном пункте Шебекино Белгородской области.

Российские войска несут значительные потери и разворачивают дополнительный полевой госпиталь в населенном пункте Шебекино Белгородской области.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает нести значительные потери. С целью организации медицинского обеспечения действий группировки российских войск на Слобожанском направлении, силами 442-го военного клинического госпиталя из города Санкт-Петербург дополнительно разворачивается полевой госпиталь в населенном пункте Шебекино Белгородской области", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине

Напомним, общие боевые потери противника с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ составляют 32 тысячи 50 человек, сообщает Генштаб ВСУ.

Украинские бойцы также уничтожили:

танков ‒ 1419,

боевых бронированных машин – 3466,

артиллерийских систем – 712,

РСЗО - 222,

средств ПВО – 97,

самолетов – 212,

вертолетов – 178.

Вас также могут заинтересовать новости: