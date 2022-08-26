В атаках на атомную станцию Россия обвиняет украинские силы, но до сих пор не предоставила надежных доказательств.

Россия несет ответственность за кинетические атаки на захваченную Запорожскую АЭС и вокруг нее, хотя пытается обвинить Украину.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики отметили, что российские военные милитаризировали ядерный объект, хотя ЗАЭС находится далеко от линии фронта и не подвергается неминуемой атаке ВСУ.

В атаках на атомную станцию Россия обвиняет украинские силы, но до сих пор не предоставила надежных доказательств: "Хотя РФ контролирует территорию и может предоставить более убедительные доказательства гораздо легче, чем Украина".

Как писал УНИАН, в результате действий оккупантов впервые в истории произошло полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети. Спустя некоторое время Запорожская АЭС восстановила соединение с украинской воздушной линией ВЛ-750 кВ "Днепровская". Все шесть блоков остались отключенными от сети после восстановления линии электропередач.

Россия контролирует ЗАЭС с 4 марта. Оккупанты неоднократно обстреливали территорию станции и повредили ряд объектов.

Украина просила о помощи у Международного агентства по атомной энергии, а ЕС и более 40 стран мира призывали Россию немедленно вывести войска и персонал.

В ООН готовы поддержать поездку миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию, если это одновременно одобрят и Украина, и РФ.

Президент Владимир Зеленский после встречи с генсеком ООН заявил, что миссия может быстро и безопасно попасть на станцию легальным способом через свободную территорию Украины.

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