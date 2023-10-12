Экс-замруководителя штаба Военно-морских сил ВСУ Андрей Рыженко оценил последствия такого маневра для России.

Россия может оттащить свой флот с территории временно оккупированного Крыма, но расплатится за подобный маневр возможностью деблокады северной части Черного моря армией Украины.

О подобном сценарии заявил экс-замруководителя штаба Военно-морских сил ВСУ Андрей Рыженко в комментарии "Зеркалу недели". По словам эксперта, технически Россия может забрать свои корабли, поскольку опасается воздушных атак украинских дронов.

"Но при таких условиях они не смогут выполнять свои задачи. Одна из их главных задач - это блокада севера Черного моря", - указал он.

Эксперт спрогнозировал, вероятно, армия РФ до последнего постарается удержать свои корабли в бухте Севастополя, хотя ранее часть своего Черноморского флота враг уже перебазировал из-за "украинской угрозы".

РФ оттащила Черноморский флот с Крыма в Новороссийск

Осенью 2023 года Черноморский флот РФ начал "бегство" из временно оккупированного Крыма. В этот период армия Украины отметилась особенно эффективными атаками по вражеским кораблям. В частности, 13 сентября в Севастополе был атакован судоремонтный завод - в его доках находился большой десантный корабль "Минск", который попал под удар ВСУ.

2 октября спутниковые снимки подтвердили, что РФ перебазировала часть своих фрегатов Черноморского флота в Новороссийск.

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