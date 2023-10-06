Для уничтожения всех этих кораблей нужно около тысячи единиц боевого снаряжения и Украине просто нужно еще немного времени для их производства.

Военный эксперт Роман Свитан оценил украинские удары по Севастополю и спрогнозировал, когда Черноморский флот РФ может быть окончательно уничтожен, а также какие ресурсы для этого потребуются.

Как рассказал он в интервью на канале "Утро февраля", флот РФ в Черном море находитсяв ловушке, ведь "Чёрное море это рукомойник с одним выходом воды - через Турцию".

"Это показывает саму проблему для любого флота... в этом маленьком пространстве, можно сказать, как в клетке, закрыт Черноморский флот Российской Федерации - где-то до сотни кораблей", - рассказал эксперт.

Свитан отметил, что для уничтожения всех этих кораблей нужно около тысячи единиц боевого снаряжения – ракет, безэкипажных катеров, подводных, воздушных бесплотников - по десятку на один корабль для затопления.

"Мы сейчас производим определенное количество средств поражения, которые могут затопить весь Черноморский флот - надо просто время - время для производства и время для того, чтобы поймать их в этом закрытом пространстве Чёрного моря", - отметил он.

Эксперт добавил, что это обязательно произойдет, ведь уйти из Черного моря российский флот просто не может.

"Им для того чтобы спасти Черноморский флот, надо убрать его из Чёрного моря, дать выход в Средиземное и уйти в океан. Вот тогда они может быть его спасут от наших беспилотников", - сказал эксперт, при этом добавил, что ГУР вполне сможет достать российские корабли и там.

"Я думаю, где-то за год мы его отминусуем. Больше скажу - мы бы его уже потопили, если бы нам в прошлом году не связали руки зерновой сделкой". – отметил он.

Свитан заявил, что ранее ни украинский военно-морской флот, ни ВСУ не смогли работать по флоту и по портам, так как были определённые договорённости по зерновой сделке. Но пока, отметил свитан, ни о каких договоренностях речи не идет, "значит, работаем дальше".

Угроза для Черноморского флота РФ

После атак Украины россияне начали прятать свои корабли в гавани Севастополя, защищенной боновыми заграждениями. Однако после удара по Севастополю россияне начали передвигать корабли подальше в море.

Также Россия перебрасывает часть Черноморского флота РФ из Севастополя в Крыму в Новороссийск в Краснодарском крае, это подтверждают спутниковые снимки.

В ночь на 6 октября в Севастополе в оккупированном Крыму снова были слышны взрывы. По информации телеграм-каналов, вероятно ПВО работала над Севастопольской или Южной бухтой.

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщал, что якобы в Крыму якобы отбивали атаку морских дронов.

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