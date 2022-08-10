В Офисе президента Украины поддерживают позицию, что "настоящий житель СССР" должен быть изолированным от цивилизованного мира.

Запрет на выдачу шенгенских виз гражданам страны-агрессора России является одной из приоритетных целей нового пакета санкций Европейского Союза.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram.

"Настоящий житель СССР должен быть изолированным от цивилизованного мира. Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам - это одна из приоритетных целей нового пакета санкций ЕС. Давайте поможем россиянам восстановить нафталиновый Советский Союз в их границах", - написал Ермак.

Как сообщал УНИАН, в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Он выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Европейского Союза и G7 прекратить выдавать визы россиянам.

Глава МИД подчеркнул, что президент Владимир Зеленский "абсолютно правильно на этом настаивает".

"Россияне преимущественно поддерживают войну против Украины. Они должны быть лишены права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать", - считает Кулеба.

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