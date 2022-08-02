Донецкая область сковала почти 50% всех сил противника.

Основные силы оккупантов сейчас медленно продвигаются к Бахмуту, однако захватить весь Донбасс до зимы у них вряд ли получится.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По мнению международных аналитиков, кульминация наступления россиян в Донецкой области может закончиться еще до попыток захвата Славянска или Бахмута. Военный эксперт Николай Белесков отметил, что мало кто знает реальное состояние регенерации российских ресурсов.

"Поэтому есть шанс, что они и дальше будут медленно продвигаться. Возможно, это будет не так быстро, как они заявляли. Например, до конца августа взять всю Донецкую область - этого явно не будет. Ведь значительная часть региона остается под нашим контролем. К тому же это урбанизированные районы", - объяснил Белесков.

Военный эксперт, полковник Сергей Грабский добавил, что и Украине, вероятно, не удастся освободить захваченные территории на Донбассе в ближайшие четыре месяца. По его словам, преимущество противника по силам и средствам на сегодня превышает возможности украинской армии в 3-5 раз.

"До зимних месяцев враг не сможет захватить всю Донецкую область. Они не успевают. Темпы, с которыми они продвигаются - 5 километров в две недели, то есть 10 километров в месяц. Это значит, что такими темпами они могут продвинуться еще на 50 км. Донецкая область сейчас выполняет очень важную задачу, поскольку сковала почти 50% всех сил и средств противника", - подытожил Грабский.

Напомним, ранее в Генштабе сообщалось, что украинские воины отразили штурмы оккупантов на двух направлениях, на Донбассе идут бои.

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