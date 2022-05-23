Чтобы противостоять врагу, Украине нужно больше дальнобойной артиллерии, которая способна поражать опорные пункты врага на большом расстоянии, от 40 до 300 километров.

Россия не отказалась от намерения обеспечить сухопутный коридор в Крым, отрезав юго-восточные регионы Украины.

Об этом заявил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинге.

"Враг пытается окружить группировку наших сил в районе Северодонецка и Лисичанска. Другое направление удара врага - окружить район Бахмута, Соледара. Наши военные всячески этому противодействуют. Также напряженная ситуация на Харьковщине, где враг подвозит резервы через оккупированные города. Также возобновилось наступление в районе города Славянск. То есть Россия не отказалась от намерения обеспечить сухопутный коридор в Крым, отрезав юго-восточные регионы Украины", - отметил народный депутат.

Также Вениславский рассказал, что, по данным разведки, в Запорожской и Херсонской областях оккупант минимизировал огневое поражение наших Вооруженных сил и пытается максимальные усилия приложить для сооружения фортификационных сооружений, которые сделают более сложным контрнаступление и освобождение наших территорий.

"В рамках международных поставок нам нужно еще больше дальнобойной артиллерии, которая способна поражать опорные пункты врага на большом расстоянии, от 40 до 300 километров. Сейчас ведутся такие переговоры", - подчеркнул член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Ранее заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявлял, что Россия во время "второй фазы" войны против Украины планирует полностью оккупировать Донбасс и юг Украины. По его словам, контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в оккупированный Крым и "влиять на жизненно важные объекты ВСУ".

Аннексия Крыма

Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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