По Николаевщине враг продолжал бить артиллерийским и ракетно-залповым огнем.

На юге украинские защитники уничтожили 57 российских оккупантов.

Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

"На Херсонщине оккупанты осознали, что попали в законодательную ловушку с псевдо-референдумом и включением области в состав России. И пока коллаборанты от фейковой власти ищут способы узаконить незаконное, на улицах временно оккупированного Херсона появляются украинские флаги, как свидетельство того, что население не воспринимает навязанные врагом символы, власть, образ жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что по Николаевщине враг продолжал бить артиллерийским и ракетно-залповым огнем.

"Поражая объекты промышленности, городской и пригородной инфраструктуры, враг в том числе осуществляет психологическое давление на мирных жителей населенных пунктов, пытаясь их заставить принять "русский мир" вместо страха перед обстрелами. Но нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией в течение суток нанесено более 100 ударов по позициям врага. Общие потери составили: 57 рашистов, 6 единиц бронированной и 3 – автомобильной техники", - сообщили в командовании.

Кроме того, отмечается, что на Одесщине враг продолжает расшатывать ситуацию вокруг прокладывания сухопутного коридора от Крыма до Приднестровья, втягивание имеющихся в непризнанной республике военных сил в войну с запада и другими фейками-ужасами относительно скопления в регионе националистических подразделений.

"Корабельная группировка в Черном море составляет 4 корабля и 2 подлодки, несущие более 30 крылатых ракет типа "Калибр". Поэтому угроза ракетных ударов как по югу, так и по всей территории Украины остается актуальной", - проинформировали в командовании.

Как сообщал УНИАН, на Донецком и Луганском направлениях 12 мая было отбито 18 атак российских оккупантов.