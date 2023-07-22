В целом, за сутки в Донецкой области от российской агрессии погибли 6 жителей, еще 5 ранены.

В Нью-Йорке Донецкой области в результате российского авиудара погибли четыре человека, еще трое получили ранения.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, накануне россияне нанесли многочисленные удары по Торецкой территориальной громаде.

"В Нью-Йорке враг сбросил 3 авиабомбы - 4 человека погибли и 3 ранены, повреждены 16 домов и админздание", - отметил он.

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Кириленко напомнил, что вчера враг также нанес удар по селу Дружба этой же тергромады, в результате чего погибли 2 ребенка, 1 человек был ранен.

Кроме того, россияне атаковали Краматорск ракетами С-300, попав по предприятию.

Россияне применяли также "Грады" и артиллерию. "На утро состоялся артобстрел Авдеевки - без жертв", - добавил Кириленко.

По его информации, 1 человек ранен в Константиновке, что на Горловском направлении. В результате вражеского обстрела там повреждены 5 многоэтажек, 30 частных домов, детсад, газопровод и водопровод.

В целом, информировал глава ОВА, за сутки в Донецкой области от агрессии РФ погибли 6 местных жителей, еще 5 человек получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Как сообщал УНИАН, вчера Кириленко информировал, что российские захватчики обстреляли поселок Дружба Торецкой громады в Донецкой области. В результате атаки погибли двое детей, которые находились во дворе - 10-летний мальчик и 16-летняя девочка, брат и сестра. Они получили ранения, несовместимые с жизнью. Также была ранена пожилая женщина - ее доставили в больницу.

А 18 июля российские захватчики из артиллерии обстреляли поселок Желанное Первое Покровского района Донецкой области. В результате обстрела пострадали пять человек, среди них - годовалый и 13-летний мальчики, которые играли во дворе частного дома.

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