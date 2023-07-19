Оккупанты могли ударить из реактивной артиллерии.

18 июля российские захватчики из артиллерии обстреляли поселок Желанное Первое Покровского района Донецкой области.

Как сообщают в областной прокуратуре, удар был нанесен около 19:30, вероятно, из реактивной артиллерии. В результате обстрела пострадали пять человек, среди них - годовалый и 13-летний мальчики, которые играли во дворе частного дома.

Две женщины и мужчина в возрасте от 34 до 62 лет получили ранения, им оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (Часть 1 статьи 438 УК Украины).

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Обстрелы Донецкой области: последние новости

По данным областной военной администрации, с начала полномасштабного вторжения РФ убила в Донецкой области почти 1616 гражданских, еще 3855 человек - ранила. В эту статистику не входят данные из Мариуполя и Волновахи.

8 июля утром захватчики ударили по частному сектору города Лиман, убив по меньшей мере шесть человек.

16 июля стало известно, что только за сутки оккупанты девять раз били по гражданским людям. В результате обстрелов погибли два человека, еще один пострадал.

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