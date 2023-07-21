Один из российских снарядов попал во двор.

Российские захватчики обстреляли поселок Дружба Торецкой общины в Донецкой области. В результате атаки погибли двое детей.

"Около трех часов дня рашисты обстреляли поселок из артиллерии - один из снарядов попал во двор, где находились дети, - 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. Брат и сестра. Они получили ранения, несовместимые с жизнью", - сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

Кроме того, в том же поселке во время обстрела была ранена пожилая женщина - ее доставили в больницу. Кириленко в очередной раз призывает родителей вывозить несовершеннолетних детей из опасной зоны.

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"Дети не должны жить рядом с войной. За сохранение их жизни вы отвечаете в том числе и перед законом", - сообщил Кириленко.

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По состоянию на утро 21 июля 2023 года по официальной информации ювенальных прокуроров 494 ребенка погибли и более 1068 получили ранения различной степени тяжести. Эти цифры не являются окончательными.

Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Только 19 июля в селе в Донецкой области из-за обстрела россиян ранения получили пять человек, среди которых годовалый и 13-летний мальчики.

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