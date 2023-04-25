Противник убил двух жителей одного из населенных пунктов Донецкой области.

В Донецкой области за сутки в результате российской агрессии погибли два гражданских человека, еще 13 получили ранения.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. "За 24 апреля россияне убили двух жителей Донецкой оласти - в Шахтерском. Еще 13 человек в области получили ранения", - отметил Кириленко. В частности, три человека ранены в Нью-Йорке.

Как сообщил глава ОВА, на Горловском направлении в результате обстрела повреждена школа в Часовоярской громаде. Под обстрелы попали окрестности Ильиновской громады.

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На Донецком направлении произошло шесть обстрелов Кураховской громады - повреждены школа, 2-этажка и 15 частных домов. В Новобахмутовке Очеретинской громады поврежден дом. Авдеевка в течение вечера подверглась обстрелам из артиллерии и "Градов" - повреждены дома на пяти улицах.

В результате обстрелов на Лисичанском направлении повреждены два дома в Лиманской громаде: в Ямполе и Торском. На Волновахском направлении россияне пять раз обстреляли Новоукраинку и три раза - Пречистовку. Никто не пострадал.

Ситуация в Донецкой области - сейчас это стоит знать

Враги уже долгое время пытаются наступать на части Донбасса. Враг сосредоточил усилия на том, чтобы идти вперед на Авдеевском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Противники стреляют не только по украинским воинам, но и по мирным населенным пунктам.

Стоит отметить, что во время попыток наступления противники несут очень серьезные потери. Общие потери РФ в Украине уже составляют примерно 187 770 оккупантов.

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