В понедельник, 21 февраля, Путин признал "ЛДНР".

"ЛДНР" будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей.

Об этом РИА Новости сообщил глава думского комитета по СНГ Леонид Калашников.

Еще в понедельник, 21 февраля, заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявлял, что Россия признает "республики" в "границах, которые сейчас фактически установлены".

"В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду "государственность", которая была утверждена на "референдуме" старом и единственном, который был проведен в других границах, чем, те которые сейчас занимает "ДНР", — добавил он.

Сейчас российские оккупанты контролируют только часть Донецкой и Луганской областей, но хотят управлять оставшейся территорией.

ОБНОВЛЕНО. 9:40 Калашников опроверг свои слова о признании "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей.

"Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эти слухи, что мы будем признавать "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей… Это соглашение о сотрудничестве между странами в тех границах, в которых они себя чувствуют, обращайтесь к ним", – сказал он в комментарии "Подъём".

Первый зампредкомитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, в свою очередь, тоже опровергла признание "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.

"В тех границах, что сейчас, конечно. Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли", - сказала Журова.

Вечером в понедельник Путин признал "ЛДНР" и подписал со своими марионетками, главарями вооруженных формирований "республик" Пушилиным и Пасечником договоры о дружбе, приказав российским войскам развернуть, как утверждает Москва, "миротворческую операцию".

Ряд стран мира осудили действия российского руководства, назвав такое решение главы Кремля нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а президент Владимир Зеленский подтвердил, что этим РФ фактически объявила о выходе из "Минских соглашений".

США немедленно ввели санкции против торговли с "ЛДНР" и готовят расширенный пакет ограничений против РФ. Кроме того, Британия планирует 22 февраля объявить о введении санкций против России.

Американский президент Джо Байден назвал признание Путиным "ЛДНР" угрозой для нацбезопасности Соединенных Штатов.

Сейчас РФ сосредоточила у границы Украины почти 200 тысяч солдат РФ, которые, как опасается Запад, Кремль может привлечь к полномасштабной атаки.

Однако Киев считает более вероятным провокации со стороны российских оккупантов на Донбассе, которые, в случае успешного проведения, могут дать россиянам повод вторгнуться на подконтрольную Украине территорию.

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