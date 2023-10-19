Во время нападения на Израиль боевики использовали северокорейские гранатометы и автоматы.

Во время нападения на Израиль 7 октября террористы ХАМАСа, вероятно, использовали оружие из Северной Кореи. Об этом свидетельствуют видео, записанные самими же боевиками, а также трофеи, захваченные Израилем во время тех событий, пишет Associated Press.

О том, что ХАМАС использовал северокорейские реактивные гранатометы F-7 (аналог советского РПГ-7), говорят официальные лица Южной Кореи, два независимых эксперта по северокорейскому оружию и собственный анализ Associated Press трофейного оружия.

"Северная Корея долгое время поддерживала палестинских боевиков, и северокорейское оружие ранее было задокументировано среди запрещенных поставок", — сказал Н. Р. Джензен-Джонс, эксперт по оружию, который является директором консалтинговой компании Armament Research Services.

Видео дня

По его словам, такие поставки фиксировали ранее не только в Сектор Газа, но также в Ливан, Ирак и Сирию.

Старший научный сотрудник Small Arms Survey, написавший пособие к легкому вооружению КНДР, Мэтт Шредер отмечает, что на видео ХАМАС хорошо видно, как боевики держат гранатомет с характерной красной полосой вдоль боеголовки реактивного снаряда, что соответствует дизайну именно северо-корейского F-7.

Кроме того, аналогичная красная полоса и другие признаки есть на том оружии ХАМАС, что стало трофеями армии Израиля и было показано журналистам во время брифинга во вторник.

Associated Press отмечает, что ранее в своих пропагандистских видео и фотографиях ХАМАС демонстрировал своих боевиков с северокорейской управляемой противотанковой ракетой Bulsae. По словам упомянутого выше эксперта Джензена-Джонса, на фото и видео, снятых во время атаки 7 октября, он также заметил использование террористами северокорейской самозарядной винтовки Type 58, что является вариантом автомата Калашникова.

"Много северокорейского оружия предоставил Иран группам боевиков, и считается, что это основной способ, с помощью которого палестинские боевики получили северокорейское оружие", – говорит эксперт.

Поставки северокорейского оружия на Ближний Восток

Как писал УНИАН, ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи также четко идентифицировал примененное ХАМАС оружие, как гранатомет F-7, являющийся одним из вооружений Северной Кореи.

В свою очередь официальный Пхеньян через государственные СМИ распространил заявление, в котором отверг обвинения в поставках оружия ХАМАС, назвав их "безосновательными и ложными слухами", организованными США.

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