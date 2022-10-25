Оккупанты запустили 10 иранских беспилотников.

Во вторник, 25 октября, в 10:28 в Киеве и области объявили воздушную тревогу. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, россияне запускают дроны-камикадзе "Шахед" с территории Беларуси.

Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Воздушных Сил полковник Юрий Игнат, передает "Украинская правда".

По его информации, оккупанты запустили 10 иранских беспилотников.

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"Вероятность ударов в том числе "Шахедами" есть – они у них есть и на юге страны, и в России, и на территорию Беларуси завезли. Они не впервые атакуют Киев именно с беларуского направления – они по руслу Днепра летят", - говорит Игнат.

Он добавил, что днем защитникам Украины легче сбивать дроны, потому что визуально лучше видно цель.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:46 25 октября

Иранские дроны-камикадзе в войне против Украины

В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих дронов-камикадзе. При этом иранские власти официально отрицают продажу беспилотников России и утверждают, что оружие попало в РФ через третьи страны.

Однако уже в середине октября появились сообщения, что РФ заказала у Ирана еще более 2 тысяч дронов.

Дрон Shahed-136: характеристики

Shahed 136 — "слепой", не управляется оператором, не имеет оптических приборов, идет по заданному маршруту (не прямо, меняя высоту), поражает цель с заранее заданными координатами. В идеальных условиях точность и радиус поражения достаточны для уничтожения в т. ч. отдельно размещенной бронированной техники.

дальность - максимальная до 1600 км;

высота полета - до 5 км;

крейсерская скорость - 180 км/ч;

летают на поршневом, бензиновом двигателе.

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