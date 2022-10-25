Во вторник, 25 октября, в 10:28 в Киеве и области объявили воздушную тревогу. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, россияне запускают дроны-камикадзе "Шахед" с территории Беларуси.
Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Воздушных Сил полковник Юрий Игнат, передает "Украинская правда".
По его информации, оккупанты запустили 10 иранских беспилотников.
"Вероятность ударов в том числе "Шахедами" есть – они у них есть и на юге страны, и в России, и на территорию Беларуси завезли. Они не впервые атакуют Киев именно с беларуского направления – они по руслу Днепра летят", - говорит Игнат.
Он добавил, что днем защитникам Украины легче сбивать дроны, потому что визуально лучше видно цель.
Карта воздушных тревог по состоянию на 11:46 25 октября
Иранские дроны-камикадзе в войне против Украины
В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих дронов-камикадзе. При этом иранские власти официально отрицают продажу беспилотников России и утверждают, что оружие попало в РФ через третьи страны.
Однако уже в середине октября появились сообщения, что РФ заказала у Ирана еще более 2 тысяч дронов.
Дрон Shahed-136: характеристики
Shahed 136 — "слепой", не управляется оператором, не имеет оптических приборов, идет по заданному маршруту (не прямо, меняя высоту), поражает цель с заранее заданными координатами. В идеальных условиях точность и радиус поражения достаточны для уничтожения в т. ч. отдельно размещенной бронированной техники.
- дальность - максимальная до 1600 км;
- высота полета - до 5 км;
- крейсерская скорость - 180 км/ч;
- летают на поршневом, бензиновом двигателе.