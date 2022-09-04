Разоружить РФ может победа Украины на поле боя, отметил эксперт.

Россия может лишиться ядерного оружия в случае победы Украины на поле боя.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Военный разгром российских войск на поле боя может привести к смене руководства РФ. И вот это новое руководство будут ставить в рамки, что оно должно будет передать оружие под контроль МАГАТЭ, или под контроль какой-нибудь специальной комиссии свой ядерный арсенал, возможно, с последующей утилизацией, – предположил он. – Ограничение возможности применения Россией ядерного оружия может быть достигнуто только в результате нашей военной победы на поле боя. Это шанс Запада более менее обуздать РФ". Видео дня

Что касается возможностей России содержать ядерный арсенал, то, по мнению Жданова, делать это россияне могут "бесконечно долго":

"Если только не произойдет развал России, и как это было в Украине в 1991 году… Началась гиперинфляция, и стал вопрос, а за какие деньги содержать хранилища, передвижные ракетные технические базы".

Ранее генерал армии Николай Маломуж рассказал, что заставит Россию капитулировать.

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